Coswig/MZ. - Angesicht der Veranstaltungen, Angebote und Aktionen, die die derzeit elf Erzieher und Erzieherinnen der Coswiger Kindertagesstätte „Amselgarten“ gemeinsam mit den Kindern regelmäßig wahrnehmen, ist diese Zertifizierung nur eine Frage der Zeit gewesen. So verwundert es auch nicht, dass die Jungen und Mädchen selbst bestens informiert sind, warum es am Mittwochmorgen in ihrem Haus zu einem so großen Auflauf kommt. „Wir werden heute zur Naturpark-Kita“, sagt der fünfjährige Kurt sofort.

Mit der Natur beschäftigen

„Weil wir ohnehin schon seit vielen Jahren mit dem Naturpark zusammenarbeiten“, begründet auch Kita-Chefin Daniela Dietrich das Anliegen der Einrichtung, zertifiziert zu werden, zunächst schlicht. Darüber hinaus empfinde sie es als essenziell, dass sich der Nachwuchs – momentan besuchen 84 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren die Kita – schon zeitig mit der Natur auseinandersetzt. „Das ist in der heutigen Zeit vor dem Aspekt der Nachhaltigkeit sehr wichtig“, sagt sie.

Aus diesen Gründen habe sich die Bildungseinrichtung in Kooperation mit dem Coswiger Verein Naturpark Fläming für das von der Generali Versicherung gemeinsam mit dem Bund Deutscher Naturparke aufgelegte Förderprogramm „Kinder in der Natur“ beworben. Damit ist der „Amselgarten“, nach jener in Jeber-Bergfrieden erst die zweite Naturpark-Kita im Einzugsgebiet des Vereins. Sowohl bei den „Waldspatzen“ in Griebo als auch im „Meisennest“ in Wörpen gibt es derzeit aber ebenfalls Bestrebungen, zertifiziert zu werden.

Workshops oder Seminare

Dafür müssen die Bildungseinrichtungen nicht nur im Naturpark liegen, sondern auch andere Voraussetzungen erfüllen. „Die Erzieherinnen müssen sich zum Beispiel zu Naturparkthemen weiterbilden“, berichtet Petra Ehrhardt, Mitarbeiterin des Vereins.

Dies könne innerhalb externer Workshops oder auch durch die vom Verein regelmäßig angebotenen Veranstaltungen, wie beispielsweise dem Naturparktreff, geschehen. Im „Amselgarten“ hat man sich entschieden, unter anderem an einem Seminar zum Thema Wildkräuter teilzunehmen und in der Folge darauf auch die Kinder mit ins Boot zu holen.

Die Plakette, die künftig die Kita zieren wird, ist von Daniela Jännsch (li) und Petra Ehrhradt enthüllt worden. (Foto: Andreas Hübner)

Selbst in der Kinderkrippe, in der 57 Jungen und Mädchen betreut werden, werden bereits Kräuter, wie Petersilie und Schnittlauch, oder beispielsweise Erdbeeren angebaut, berichtet Krippenleiterin Daniela Lippisch. „Da kümmern sich sogar die Kleinsten schon drum“, sagt sie und berichtet davon, dass auch die mit den Kräutern selbst produzierte Butter gern von den Kindern gegessen werde. Außerdem wurde gemeinsam mit den Eltern eine Müllsammelaktion und eine Wildkatzenwanderung durchgeführt.

Die Eltern auch interessieren

„Es geht grundsätzlich darum, den Naturpark in seiner Gesamtheit wahrzunehmen und zu erleben“, sagt Ehrhardt. „Wir erhoffen uns, dass die Kinder diese Themen auch mit nach Hause transportieren und ihre Eltern dafür interessieren“, sagt die Geschäftsführerin des Vereins, Daniela Jännsch.

Aufgrund des regnerischen Wetters wird die offizielle Zertifizierung auf ein Ständchen der Kinder und die Enthüllung der Plakette begrenzt. Stationsspiele wie Tierfährtenlesen, Mandalas legen und andere Bewegungsspiele fallen aus. „Das holen wir an einem anderen Vormittag nach“, verspricht Dietrich ihren Schützlingen natürlich.