Auf dem Weg zum Park

Wittenberg - Die Kleingartenanlage „Am Stadtgraben“ soll zu einem so genannten Kleingartenpark umgewandelt werden. Die Wittenberger Stadtverwaltung stellte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz ein entsprechendes Entwicklungskonzept vor, welches in zehn Tagen in den politischen Gremien behandelt werden soll, zunächst am 13. September im Bauausschuss.

