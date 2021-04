Arbeitswelt in Wittenberg: Steuerbüro steckt viel Geld in Ausstattung

Wittenberg - Das Wort „Homeoffice“ ist in aller Munde. Warum ein Steuerbüro in Wittenberg trotzdem viel Geld in seine Räumlichkeiten und die Ausstattung steckt.

Die meisten der klassischen Bürojobs waren insbesondere zu Beginn der Pandemie im Frühjahr plötzlich in die eigenen vier Wände verlegt. Das brachte das eine oder andere Gute, aber auch viel Schlechtes mit sich. Die SPD will das Recht auf Homeoffice nun sogar in ein Gesetz gießen, damit die Arbeit von Zuhause auch nach Corona noch fester Bestandteil der Arbeitswelt bleibt.

Viele Unternehmen, so war es in den vergangenen Wochen mehrfach in den Nachrichten zu hören, würden die Gunst der Stunde nutzen und ihre Büros in den Innenstädten verkleinern und ihre Mitarbeiter von Zuhause arbeiten lassen, um Kosten zu sparen.

Einen völligen Gegenentwurf dazu fand die MZ in der Wirtschaftskanzlei und Steuerberatungsgesellschaft Dohrau und Sembach in der Wittenberger Altstadt. Steuerberater, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht Mark Sembach leitet den Standort in Wittenberg, eine weitere Niederlassung hat das Unternehmen aus der Lutherstadt in Hannover. Und am Stammsitz in der Collegienstraße habe man zuletzt kräftig in das Büro investiert, erklärt der Anwalt.

Etwa 150.000 Euro habe das Unternehmen zuletzt in die technische Infrastruktur und die Arbeitsplätze gesteckt. Die etwa 15 Mitarbeiter verfügen nun über hochfahrbare Tische, sodass auch im Stehen gearbeitet werden kann, und sie haben Monitore und Stühle, die für eine nacken- und rückenschonende Arbeitsweise geeignet sind. Außerdem steuert das Büro auf eine fast gänzlich papierlose Zukunft zu.

So hohe Investitionen in Zeiten, in denen das Wort Homeoffice in aller Munde ist? Bereut der Chef das gar? „Nö“, sagt Mark Sembach. Und ergänzt: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute im Team ohnehin lieber vor Ort arbeiten.“ So könnten offene Fragen besser geklärt werden, zudem sei die Arbeit allein von Zuhause nicht für jeden etwas - während der eine dort aufblühe, sei der andere dort weniger produktiv.

Vorbereitet sei man trotz des Investments in die Arbeitsplätze im Büro aber auch auf einen erneuten Lockdown: Das Steuerbüro hat auch Laptops angeschafft, die Telefone lassen sich am Schreibtisch abstöpseln, Zuhause an den Router anschließen und sind dann sofort wieder einsetzbar. Seit mehreren Jahren investiere das Büro in die technische und Ausstattung, zuletzt nun auch in das Mobiliar, sagt Chef Sembach.

Bei den Mitarbeitern seien insbesondere die höhenverstellbaren Schreibtische im Büro gut angekommen, sagen die auf Nachfrage. Für die „ausgezeichnete Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements“ gab es am Montag auch eine Auszeichnung von der Barmer-Krankenkasse, die nur einen Steinwurf entfernt ihre Büros hat.

Barmer-Regionalchefin Bettina Modler übergab die Urkunde und sagte: „Gerade die Ergonomie am Arbeitsplatz ist ein wichtiges Thema für Arbeitgeber.“ Büroangestellte klagten oft über Probleme mit dem Rücken - oft beginne der Schmerz im Kopf- und Nackenbereich und breite sich dann aus, weil die Muskulatur in Rücken und Bauch durch das lange Sitzen geschwächt sei. Wer nun keine Möglichkeit habe, im Stehen zu arbeiten, könne sich angewöhnen, regelmäßig aufzustehen und einige leichte Dehnübungen zu machen und den Nacken kreisen zu lassen. (mz)