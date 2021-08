Anträge und Summen im Landkreis Wittenberg verdreifacht

Rund 3,2 Millionen Euro sind bisher in den Landkreis Wittenberg geflossen.

Wittenberg - Im Rahmen des Förderprogramms „Digitalpakt Schule“ sind in Sachsen-Anhalt bisher mehr als 76,5 Millionen Euro bewilligt worden. Dies teilte das Landesverwaltungsamt mit. Gegenüber der ersten Bilanz im November 2020 sei dies eine Verdreifachung sowohl der Antragsteller als auch der Fördersumme. Gut 79 Prozent des Gesamtbudgets fließen in öffentliche Schulen.

Laptops und Plattformen

Zu den 536 Schulen im Land Sachsen-Anhalt, die damit Whiteboards und andere technische Geräte wie etwa Laptops anschaffen können, aber beispielsweise auch Kommunikationsplattformen einrichten, zählen 24 aus dem Landkreis Wittenberg.

Rund 3,2 Millionen Euro sind demnach bisher in den hiesigen Kreis geflossen. Die mit Abstand höchste Fördersumme wurde bisher mit rund 1,15 Millionen Euro dem Luther-Melanchthon-Gymnasium bewilligt, gefolgt von den Berufsbildenden Schulen mit mehr als 340.000 und dem Lucas-Cranach-Gymnasium mit gut 312.000 Euro.

Über die Investitionen an den jeweiligen Standorten und deren Höhe entscheidet der Schulträger, also in den allermeisten Fällen der Landkreis oder die Kommunen.

„Die Digitalisierung schreitet stetig voran“ und gerade die Pandemie habe gezeigt, dass die Schulen mit entsprechenden Fördermitteln ausgestattet werden müssten, wird der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye, in der Mitteilung zitiert.

Konzept muss sein

Das Milliarden-Förderprogramm „Digitalpakt Schule“, auf das sich Bund und Länder zuvor verständigt hatten, ist am 1. Oktober 2019 angelaufen. Pro Schüler stehen in Sachsen-Anhalt 507 Euro zur Verfügung. Bis 31. Dezember 2021 können Schulträger Anträge beim Landesverwaltungsamt stellen. Das Geld kann dann bis 2024 ausgezahlt werden. Notwendig ist ein Eigenanteil des Schulträgers von zehn Prozent. Zudem muss ein überzeugendes Konzept vorgelegt werden, „denn kein Medium allein erzeugt gute Bildung“, so Pleye.

Bis Ende 2021 wolle das Land aus eigenen Mitteln allen Schulen einen Glasfaseranschluss zur Verfügung stellen. (mz)