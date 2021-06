Antifa gegen Rechtsextremen Sven Liebich aus Halle

Gegendemo in Wittenberg

Wittenberg - Am Donnerstagabend haben in Wittenberg Dutzende Personen unter Flagge der Antifa gegen den vom Verfassungsschutz beobachteten Rechtsextremen Swen Liebich aus Halle protestiert. Sie riefen „Nazi raus!“ und „Wir wollen dich nicht in Wittenberg!“ Nach Zählung der Polizei waren es 60 Personen. Liebich sprach auf dem Marktplatz vom Dach eines Autos, schmähte CDU, SPD, Grüne - und Die Linke, deren Flagge er schwang.

Seine Lautsprecher fielen immer wieder aus; auch wenn sie funktionierten, hörte ihm kaum jemand zu. Nur einige Vorbeilaufende hielten kurz an, um zu erkunden, was der Lärm aus zwei Richtungen bedeutete. Am Rande der Veranstaltung hat eine Unbeteiligte einen Kreislaufkollaps erlitten. (mz)