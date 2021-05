Anstieg bereits vierten Tag in Folge

Wittenberg/Jessen

Der Inzidenzwert je 100.000 Einwohner ist im Landkreis Wittenberg in den vergangenen vier Tagen wieder stetig angestiegen. Am Sonntag wurde die Zahl 131 vom Robert-Koch-Institut gemeldet.

Am Mittwoch betrug der Inzidenzwert noch 108. Am Sonntag waren im Kreis 16 neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, am Sonnabend waren es 38. Aktuell gelten 418 Personen als infiziert. Am Sonnabend wurden im Kreis 160 Frauen und Männer erstmals geimpft.

Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt bittet darum, von Impftermin-Anfragen in Arztpraxen abzusehen. Die Praxen werden die Patienten entsprechend der Priorität anrufen.

Patienten, die bereits einen Termin in den Impfzentren zur Corona-Schutzimpfung erhalten haben, sollten diesen auf keinen Fall absagen. Beim nächsten Arzttermin soll der Hausarzt über bereits vorhandene Corona-Schutzimpfungen informiert oder dann ein Termin zur Impfung vereinbart werden. (mz)