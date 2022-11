Amtsgericht Wittenberg: Haft wegen Falschaussage

Junger Mann wird in Wittenberg zu drei Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Er hatte als Zeuge in einer Verhandlung mit seiner Frau ausgesagt.

Das Amtsgericht in Wittenberg

Wittenberg/MZ - An der Tür zum Sitzungssaal gibt es ein Begrüßungsküsschen. Kein Wunder, das Paar sieht sich derzeit eher selten. Der Mann, ein Lagerist, sitzt in der Justizvollzugsanstalt in Halle ein. Er ist vorbestraft wegen Urkundenfälschung und mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein. Jetzt kommt zu seiner Strafe noch ein Brocken hinzu.