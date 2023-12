Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ/mac. - Am Wochenende sind in Wittenbergs Zentrum zwei Weihnachtsmärkte zu erleben, der auf dem Markt und außerdem der schon traditionelle „Weihnachtsmarkt der Vereine“ am Kirchplatz. Er verbreite, sagt Oberbürgermeister Torsten Zugehör, eine ganz eigene Stimmung und sei eine prima Ergänzung. Wittenbergs Vereinslandschaft stellt sich vor und bietet Kulinarisches ebenso wie kleine Geschenke. Auf einer Bühne wird Programm geboten, unter anderem von Kita-Kindern und Schülern. In den Hütten zeigen 24 Vereine und Institutionen Präsenz, darunter auch die Stadtverwaltung mit dem „Stand der Partnerstädte“. Dort soll es Glögg aus Haderslev ebenso geben wie belgische Trinkschokolade, Weine und Maultaschen aus Bretten, Göttinger Stracke oder Turo Rudi, einen mit Quark gefüllten Schokoladenriegel aus Ungarn. Der Markt wird am heutigen Freitag ab 16 Uhr eröffnet, Samstag ist 13 bis 20 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr offen.