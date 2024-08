Regnerisch war der Sommermonat Juli in diesem Jahr. Unser Hobby-Meteorologe hat sich die Zahlen angeschaut und herausgefunden, dass derlei nasse Monate nicht selten sind.

Regen in Wittenberg: Dieses Bild entstand bereits im Juni.

Wittenberg/MZ. - Mit einer Monatsmitteltemperatur von 20 bis 21 Grad verabschiedete sich der Juli des Jahres 2024 von der Wetterbühne. Er brachte einen Temperaturüberschuss von 2 Grad in Wittenberg bis 2,5 Grad in Jessen, bezogen auf den Zeitraum 1961- 1990; verglichen mit der Periode von 1991 bis 2020 fiel der Überschuss deutlich geringer aus, (nur) 0,4 Grad in der Elbaue, aber nicht deshalb weniger unangenehm. 16 Sommertage und fünf Heiße Tage sind gezählt worden, letztere entsprechen dem langjährigen Mittel, bei den Sommertagen waren es vier mehr (1961 – 1990).