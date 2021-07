86-Jähriger landet nach bei Crash in Wittenberg im Krankenhaus

Wittenberg - Nach Angaben der Unfallbeteiligten beabsichtigte ein 86-jähriger Seat-Fahrer am Mittwochnachmittag um 15.45 Uhr vom Parkplatz des Caratparks nach links auf den Teucheler Weg in Richtung Annendorfer Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten VW, dessen 46-jährige Fahrerin den Teucheler Weg in Richtung Feldstraße befuhr.

Der 33-jährige Beifahrer des VW wurde leicht verletzt. Der Seat-Fahrer wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Seat abgeschleppt werden musste. Durch Kameraden der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Der Teucheler Weg war bis zur Beendigung der Maßnahmen zwischen Annendorfer Straße und Feldstraße voll gesperrt. (mz/red)