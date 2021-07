Coswig/MZ - Der vermisste 85-jährige Mann aus Coswig ist tot. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Rentner war am Freitagmorgen als vermisst gemeldet worden. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung entdeckten die Beamten noch am Freitag eine leblose Person im Gebiet von Coswig. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Laut Polizei handelt es sich dabei um den Vermissten.