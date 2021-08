83-Jähriger schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen in Wittenberg

Wittenberg - Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kam es in Wittenberg, An der Christuskirche, auf dem Parkplatz des Ärztehauses zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 83-Jähriger schwer verletzt wurde. Der 83-Jährige parkte seinen Pkw und stieg aus, um zur Apotheke zu gehen. Wenige Meter von seinem Pkw entfernt wurde er von einem unbekannten Fahrzeug angefahren.

Ohne anzuhalten verließ das unbekannte Fahrzeug den Unfallort. Der 83-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte ins Wittenberger Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall bzw. zum unbekannten Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 – 4690 oder per E-Mail an prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden. (mz/red)