Langeweile muss nicht aufkommen, auch wenn Kinder in den Ferien zu Hause sind oder Familien einen Stadturlaub in Wittenberg planen.

Für Kleine und Größere gibt es eine breite Palette an Angboten, die für Eltern und Großeltern oftmals auch die Gelegenheit bieten, sich zu erinnern oder mal wieder Altbekanntes neu zu entdecken. Die MZ stellt hier eine kleine Auswahl vor.

1. Eine Reise in die Kindheit der Großeltern

"Kam ein kleiner Teddybär" ist der Titel der Spielzeugausstellung im Haus der Alltagsgeschichte in Wittenberg. Aber nicht nur Teddys sind zu sehen. Auch jede Menge weitere Spielsachen wie Puppenhäuser und Autos aus vergangenen Jahrzehnten sind zu entdecken.

Außerdem gibt es im Museum für Alltagskultur weitere Ausstellungen, die eine Zeitreise in die Kindheit der Großeltern und auch Urgroßeltern ermöglichen. So geht es unter anderem um Wohnwelten und Design.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen 11 bis 17 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder, Schüler und Auszubildende zahlen 6 Euro

2. Eisen-Giganten auf einer Halbinsel

Ein Museum unter freiem Himmel bietet die Stadt aus Eisen. In Ferropolis stehen fünf schwere Bagger-Giganten, von denen jeder seine eigene Geschichte hat.

Zwei Tagebaugroßgeräte sind begehbar - eines davon sogar barrierefrei mit Aufzug zu erklimmen. Neueste Highlights sind Multimedia-Ausstellungselemente. Am Wochenende finden regelmäßig Führungen um 11 und 13 Uhr statt.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 10 bis 19 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 8 Euro, Schüler und Studenten zahlen 5 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt

3. Die Welt der Chemie im Science-Center

Das Science-Center "Futurea" ist in einem Renaissancegebäude direkt am Markt der Lutherstadt untergebracht. Das 500 Jahre alte Haus wird wohl schon Martin Luther gesehen haben.

Heute steht das Haus jedem Besucher offen und gewährt einen Einblick in die Welt der Wissenschaft. Im Science Center erfährt man, welchen Einfluss Chemie schon immer auf unser Leben hatte und in Zukunft haben wird.

Die Herbstferien stehen unter dem Motto "Vom Pferdepflug zum Traktor". Vom 1. Oktober bis zum 2. November erklärt das Programm, wie viele Menschen ein Landwirt früher ernährte und wie viele er heute ernährt. Die Kinder können hier den Fortschritt der Landwirtschaft entdecken.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 6 Euro, Schüler und Azubis zahlen 3 Euro, Kinder bis 4 Jahre haben freien Eintritt

4. Von Uhus bis zu Tamarinen

Ein Stück Südamerika findet sich im Wittenberger Tierpark. Das entsprechende Haus bietet Lebensraum für zehn verschiedene Arten.

Krallenaffen, wie zum Beispiel Springtamarine, und Totenkopfaffen leben dort, aber auch Schwarzrückenagutis und Wildmeerschweinchen. Harry-Potter-Fans wiederum können in den Volieren Schnee-Eulen entdecken.

Zudem gibt es für die kleinen Besucher ein Streichelgehege, in dem Zwergziegen kindliche Zuneigung gewohnt sind.

Öffnungszeiten: 9.30 bis 17 Uhr

Preise: auf Spendenbasis

5. Wer es mal tropisch mag

Einen besonderen Zauber üben die farbenfrohen Bewohner des Alaris-Schmetterlingsparks in Wittenberg auf die Besucher aus. Mehr als 700 Falter leben in der großen tropischen Halle, wobei zur gleichen Zeit rund 40 verschiedene Arten beobachtet werden können.

Noch als Raupe auf den Pflanzen, beim Schlüpfen aus den Puppen, bei der Futtersuche oder bei der Partnersuche. Übrigens gibt es auch Zwergwachteln und Zwergseidenäffchen zu entdecken.

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 16 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 9,90 Euro, Schüler zahlen 7 Euro und Kinder ab 3 Jahre bis 1,45 Meter zahlen 6 Euro

6. Wo ein Park packend wird

Das Barockschloss in Oranienbaum ist schon ein Hingucker an sich. Mit einer Führung sehen die Besucher, was schon alles restauriert wurde.

Aber wenn der Nachwuchs nicht so auf Historie drinnen steht, bietet sich ein Spaziergang durch den Park an. Verschlungene Wege, ungewöhnliche Brücken, dichter Laubwald und der Zauber eines Teehäuschens bieten Kindern wie Eltern viel Abwechslung.

Sonntags 11 Uhr gib es eine Familienführung durch das Schloss.

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertage 10 bis 17 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 9 Euro, Kinder bis 16 haben in Belgeitung eines Erwachsenen freien Eintritt

Spiel und Spaß in der Mitmach-Ausstellung Foto: Thomas Klitzsch

7. Mal im Jahr 1517 mitmischen

Eintauchen in Luthers Welt können Mädchen und Jungen in der Mitmach-Ausstellung „Der Mönch war’s“ im Augusteum am Lutherhaus in Wittenberg.

Mit allen Sinnen erleben sie an Stationen Luther am 31. Oktober 1517. So können sie Thesen stempeln, sich als Kurfürst verkleiden, mit Münzen Handel auf dem Markt treiben oder auf Postbotenpferden reiten.

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 18 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 4 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt