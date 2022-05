390 Cannabispflanzen in leerstehendem Bürogebäude angebaut - Coswiger vor Gericht

Frische Cannabispflanzen füllen zehn große blaue Säcke. Polizei kann Abtransport aus der zweiten Plantage verhindern. Was Zeugen sagen.

Dessau/Coswig/MZ - Mit dem Urteil gegen einen Angeklagten, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben, ist eventuell bereits am 16. November zu rechnen. Dem von der 3. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau vorgeschlagenen Zeitplan verschlossen sich weder Staatsanwalt Falk Liesigk noch Verteidigerin Astrid Koch. Beide deuteten gegenüber dem Vorsitzenden Richter Frank Straube an, aktuell keinen Anlass für zusätzliche Beweisanträge zu sehen.