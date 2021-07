13-Jährige nach Hundebiss in Wittenberg im Krankenhaus

Wittenberg - Am Donnerstagabend wurde der Polizei angezeigt, dass um 23.17 Uhr eine Gruppe von vier Personen in der Wittenberger Kreuzstraße unterwegs war, als zwei Personen mit einem größeren schwarzen, angeleinten Hund an ihnen vorbeilief, wobei der Hund einem 13-jährigem Mädchen der Gruppe sehr nahekam.

Als sie diesen ihren Angaben zufolge etwas wegschob und den Besitzer bat, den Hund zurückzuhalten, sei er dem nicht nachgekommen und der Hund biss ihr in der Folge in die Hände. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Die beiden unbekannten Personen entfernten sich anschließend. Eine Absuche im Nahbereich blieb erfolglos. Das Kind wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Bei den beiden Personen solle es sich um einen etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann und eine Frau mit kurzen Haaren mit Brille gehandelt haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (mz/red)