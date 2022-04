1,6 Millionen zur Sicherheit im Streit ums Schloss in Wittenberg

Wittenberg - Bald fünf Jahre nach dem Auftakt des Reformationsjubiläumsjahres im Oktober 2016 befindet sich die Stadt Wittenberg weiterhin in Rechtsstreitigkeiten mit Unternehmen, die am Umbau des Wittenberger Schlosses beteiligt waren. Deutlich wurde dies bei der jüngsten Haushaltsdebatte, dem Nachtragshaushalt für 2021 und 2022 samt Konsolidierungskonzept, die in den Fachausschüssen in Vorbereitung für die Stadtratssitzung geführt wurde.