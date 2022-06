"Full Force"-Festival 2022 auf dem Ferropolis-Gelände: Alle Infos, Running Order und Line-up

"The most metal place on earth!" - Das "Full Force"-Festival findet vom 24. bis 26. Juni 2022 auf dem Ferropolis-Gelände in Gräfenhainichen statt. Hier gibt es alle Infos zum Open-Air-Event.

Gräfenhainichen/DUR/ab - Ab dem 24. Juni steht die "Stadt aus Eisen" ganz im Zeichen der Rock- und Metal-Musik. Nach der coronabedingten Zwangspause kann das "Full Force" in Gräfenhainichen endlich wieder stattfinden. Und lockt damit tausende Musikfans aus ganz Europa auf das Ferropolis-Gelände. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Festival.

Anreise zum Full Force 2022 mit Auto, Bahn oder Camper - Wo findet das Full Force statt?

Besucher, die mit dem Auto oder Camper anreisen wollen, finden das Gelände, in dem sie folgende Adresse in das Navi eingeben: Ferropolisstraße 1, 06773 Gräfenhainichen

Eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung ist hier zu finden.

Wichtiger Hinweis für Festival-Besucher: Die Nutzung der Parkplätze auf Camping- und Parkplatz ist gebührenpflichtig.

Camping ist außerdem nur für die Inhaber von Weekend-Tickets möglich - Tageskarten-Inhaber dürfen nicht auf dem Gelände campen. Am 23.06.2022 öffnet der Campingplatz um 14 Uhr und bleibt bis zum 27.06 um 11 Uhr geöffnet.

Für Besucher des Festivals, die mit der Bahn anreisen wollen, wird geraten, bis zu den Bahnhöfen Dessau oder Gräfenhainichen zu fahren. Von diesen Bahnhöfen wird ein Full-Force-Festival-Shuttle angboten.

Hier gibt es die genauen Abfahrtszeiten der Bahnhofs-Shuttles.

Full-Force-Lageplan: Geländeübersicht von Ferropolis

Auf dieser Karte ist das Festivalgelände zu sehen. Grafik: Full Force

Auf dieser Karte sind die Camping und Parkmöglichkeiten beim Full Force zu sehen. Grafik: Full Force

Wo gibt es Tickets für das Full Force 2022 zu kaufen?

Kurzentschlossene haben aktuell noch die Möglichkeit Tickets für das Festival zu kaufen (Stand 22.06. 14.20). Weekend- und Tagestickets sind hier verfügbar.

Full Force 2022: Running Order und Line-up

Welche Bands treten beim Full Force 2022 auf?

Die Liste der teilnehmenden Bands ist lang. Als Headliner sind in diesem Jahr Bullet For My Valentine, Heaven Shall Burn und The Ghost Inside bestätigt.