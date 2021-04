Zynisch und gefährlich

Weißenfels - Es ist an Zynismus nicht zu überbieten, was da am Sonnabend zahlreich beklatscht worden ist. Während Mediziner im Weißenfelser Krankenhaus um Menschenleben kämpfen, stellen Einzelne auf dem Markt die Pandemie infrage. Es ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben.

Während in Indien der Sauerstoff knapp wird, scheinen einzelne im Burgenlandkreis testen zu wollen, wie viel unser Gesundheitssystem aushält. Woher rührt diese Überheblichkeit? Ja, die Corona-Maßnahmen und das überregionale Corona-Management bieten in der Tat einige Kritikpunkte. Doch allzu viel Konstruktives war von den Maßnahmen-Kritikern in Weißenfels dazu nicht zu hören. Stattdessen wurden Zweifel und Ängste gesät. Es ist ein gefährlicher Samen. Den Autor erreichen Sie unter: alexander.kempf@mz.de