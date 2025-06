Zwei Freibad-Besuchern in Weißenfels sind die Fahrräder gestohlen worden

Vor dem Freibad in Weißenfels im Burgenlandkreis haben Unbekannte zwei Fahrräder gestohlen, obwohl diese laut Polizei am Fahrradständer angeschlossen gewesen sind (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Zwei Jugendlichen, die das Freibad in Weißenfels besucht haben, sind am Montag die Fahrräder gestohlen worden. Laut Polizei bemerkten die Betroffenen den Diebstahl, als sie gegen 18 Uhr aus der Anlage herauskamen. Daraufhin erstatteten sie Anzeige. Die Beamten beziffern den Gesamtschaden auf rund 550 Euro. Die Räder seien am Fahrradständer angeschlossen gewesen. Nach ihnen werde nun gefahndet.