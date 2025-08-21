Der Ausbau der B91 schreitet zügiger als geplant voran. Warum bei Gewerbetreibenden in Deuben die Nerven blank liegen und warum im Nachbarort Naundorf Erleichterung herrscht.

An der Kreuzung auf der B91 in Deuben sind die Bauarbeiten früher als geplant gestartet. Direkt in dem Bereich betreibt Abuzer Dag (l.) den Döner-Imbiss Emek. Er und die Anwohner Denny und Nancy Gräfe (r.) sind von der Sperrung stark betroffen.

Deuben - Die Bauarbeiten an der B91 Ortsdurchfahrt Deuben/Naundorf sind in die nächste Phase gegangen – und das hat so manchen Anwohner und Gewerbetreibenden an der Strecke kalt erwischt. Denn anders als geplant, hat die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) kurzfristig die Bauabschnitte vier, fünf und sechs zusammengelegt. So zieht sich die Vollsperrung jetzt nahezu über die gesamte Ortslage Deuben und damit auch über die Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße, die eigentlich erst später saniert werden sollte.