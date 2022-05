Wohin mit den Akten? Die schwierige Standortsuche für ein Archiv in Weißenfels

Das leerstehende Haus II der Weißenfelser Bergschule hat eine für Bauarbeiten problematische Lage. An einer Seite grenzt der von Grün umrankte Backsteinbau unmittelbar an eine Treppe, die in die Altstadt führt. Der Abstand beträgt hier nur etwa 1,50 Meter.

(Foto: Andreas Richter)