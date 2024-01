In der Stadt Weißenfels und in deren Ortschaften werden in der kommenden Woche die ausrangierten Weihnachtsbäume eingesammelt (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In der Stadt Weißenfels sammelt die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd am Donnerstag, 11. Januar, die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die Bürger der Kernstadt seien aufgerufen, ihre sorgfältig abgeputzten Bäume an jenem Tag bis spätestens 6 Uhr auf den Sammelflächen abzulegen. Das teilte die Stadtverwaltung Weißenfels mit. Die Sammelaktion durch das Entsorgungsunternehmen finde nur ein Mal statt. Die Bäume würden mit einem Sperrmüllfahrzeug eingesammelt. Container werden nicht gestellt. Die im Einzugsgebiet des Wertstoffhofes in der Straße am Wehr (Markwerbener Straße) und des Kompostwerkes (Johannes-Reis-Straße 21) in Weißenfels wohnenden Bürger werden indes gebeten, ihre Weihnachtsbäume dort abzugeben.

Das sind die Sammelstellen in der Kernstadt Weißenfels

An folgenden Stellen in der Kernstadt befinden sich nach Angaben des Rathauses Sammelstellen: Kükenthalstraße (Ecke Albert-Schweitzer-Straße, Wendekreis), Neumarkt (ehemaliges Sportfeld), Nordstraße (zwischen Schillerstraße und Feldstraße), Schwimmhalle (Grünfläche vor Parkplatz), Erfurter Straße (Parkplatz an der Ecke Moritz-Hill-Straße), Marktplatz/Kirche, Leipziger Straße/Ecke John-Schehr-Weg (vor Bushaltestelle), Selauer Straße am Park der Freundschaft, Pestalozzistraße (Parkplatz), Francoisstraße (Parkplatz), Randstraße (großer Parkplatz an der Ecke Luise-Brachmann-Straße).

So läuft die Sammlung in den Weißenfelser Ortschaften

In den Weißenfelser Ortschaften werden die Weihnachtsbäume laut Stadtverwaltung bereits am Dienstag, 9. Januar, von den Gemeindearbeitern abgeholt. Die abgeputzten Bäume seien bis 7.30 Uhr an folgenden Sammelflächen abzulegen: Borau: Platz der Jugend, Kleben: am Teich, Großkorbetha: Lützener Straße am Glascontainer, Leißling: Platz der Jugend (Nähe Feuerwehr), Markwerben: Am Anger, Reichardtswerben: Gemeindeamt (Festplatz), Tagewerben: Neubaugebiet Weißenfelser Straße/Ecke Kirschweg. In den nicht benannten Ortschaften erfolgt den Angaben zufolge keine Weihnachtsbaumentsorgung.