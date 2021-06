Wirte in Weißenfels laden zur Wein-Nacht und „Salon Pernod“

Das Duo "Salon Pernod" aus Halle spielt am Samstag im Geleitshaus in Weißenfels.

Weißenfels - Es gibt viele gute Gründe am Sonnabend gemeinsam in Weißenfels anzustoßen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist niedrig und die Temperaturen sind hoch. Beste Voraussetzungen also für die von zwei Weißenfelser Gastronomen geplante Wein-Nacht. Am Sonnabend soll in der Alten Fischerei in der Dammstraße und im Pub Battlefield regionaler Wein ausgeschenkt werden und Live-Musik ertönen. Im Außenbereich der Alten Fischerei greifen ab 18 Uhr die Weißenfelser Musikfreunde zu Posaune und Saxofon, berichtet Inhaber Thomas Fink.

Im Innenhof des Geleitshauses spielt parallel das Duo Salon Pernod alias Thomas Wittenbecher und Patrick Zörner, kündigt Inhaber Uwe Brückner an. Mit Akkordeon und Gitarre lassen die beiden französische Musettes, Chansons, italienische Klassik und auch Eigenkompositionen erklingen. Der Eintritt ist frei. Auf Fußball müssen die Besucher der Wein-Nacht auch nicht verzichten. Sowohl im Pub Battlefield als auch in der Alten Fischerei soll das EM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Portugal gezeigt werden. (mz/kem)