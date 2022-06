Wirkt sich die neue Grundschule in Teuchern auf die Zukunft der Schule in Leißling aus?

Leissling - Die Pläne der Stadt Teuchern, eine zweite Grundschule in Plotha zu errichten, sorgt derzeit für viel Informationsbedarf in Weissenfels. Deshalb fand am Dienstag ein Treffen der Stadtverwaltung und dem Ortschaftsrat Leißling zusammen mit dem Teucherner Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) in Leißling statt. Hintergrund war die Frage, welche Konsequenzen für den Schulstandort Leißling folgen, wenn die Schüler aus Prittitz, Plotha und Gröbitz künftig nicht mehr in Leißling eingeschult werden, sondern in Plotha.

