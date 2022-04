Wie teuer ist ein Afghane?

Weissenfels/MZ - Freud und Leid liegen manchmal sehr eng beieinander. Am Montag wurde Mohammads (Name von der Redaktion geändert) drittes Kind in Weißenfels geboren. Währenddessen sitzt der Bruder der afghanischen Ortskraft in Taliban-Gefangenschaft. Dieser ist ein hohes Mitglied einer Oppositionspartei und habe nach der Machtübernahme der Taliban im August Demonstrationen gegen diese organisiert, was vor drei Wochen zu seiner Festnahme geführt habe.