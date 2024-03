Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rössuln - „Willst du 'ran an die Trophä'n, dann musst du erstmal richtig an den Schrauben drehn …“, was die Band Torfrock einst im Film „Werner-Beinhart“ besang, ist Maik Herrmann in Fleisch und Blut übergegangen. Der 43-Jährige hat sich jetzt zusammen mit seiner Frau Susann in Rössuln mit einer eigenen Kfz-Werkstatt selbstständig gemacht. „DEHA Kfz-Service“ heißt sie, ist in der Granschützer Straße direkt am Ortsrand in Richtung A9 gelegen.