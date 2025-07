Weissenfels/Lohr/MZ. - Schon mehrere Male hat Tommy Galle als Fahrer an den Deutschen Mountainbikemeisterschaften teilgenommen, die jedes Jahr an wechselnden Orten stattfinden. Viermal konnte der Weißenfelser dabei in Kategorie Cross Country, die sowohl Downhill, also bergige Abfahrten, als auch Aufstiege die Berge hinauf umfasst, bereits den zweiten Platz gewinnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.