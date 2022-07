Weißenfelser Krankenhaus spendet und bietet Jobs für Geflüchtete

Weissenfels/MZ - Das Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus spendet eine Palette Verbandsmaterial in die Ukraine. „In vielen ukrainischen Krankenhäusern wird das medizinische Material mittlerweile knapp. Unsere Klinik sieht sich daher in der Verantwortung, zu unterstützen, wo wir nur können“, sagt Geschäftsführerin Hannah Gilles. Gemeinsam mit der Apotheke „Medipolis“ sei zudem eine weitere Medikamentenlieferung geplant. Im Weißenfelser Krankenhaus wurde kürzlich erst eine herzkranke Ukrainerin behandelt, die derzeit mit ihrer Familie in Bad Kösen untergebracht ist, sagt der Chefarzt für Kardiologie, Dr. Burcin Özüyaman. Dort bereite man sich auch auf die Behandlung von Kriegsverletzten vor.

