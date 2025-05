Der Kreistag des Burgenlandkreises beschließt das ganzjährige Hissen der Deutschlandfahne vor kreiseigenen Einrichtungen, knüpft das aber an Bedingungen. Welche das sind.

Weht an den Schulen im Burgenlandkreis bald die deutsche Flagge? Die Debatte darüber wird wohl nun bald an vielen Schulen geführt.

Naumburg - Künftig darf vor kreiseigenen Einrichtungen, also Schulen und Dienstgebäuden, im Burgenlandkreis die Deutschlandflagge jeden Tag wehen. Das hat der Kreistag am Montagabend mit 25 Ja-Stimmen beschlossen. 17 Kreisräte stimmten dagegen, neun enthielten sich. Die Beflaggung ist jedoch keine Muss- sondern eine Kann-Bestimmung, zudem geht diese mit der Bedingung einher, sie mit pädagogischen Angeboten zur Demokratiebildung an Schulen zu verknüpfen.