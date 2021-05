Was passiert mit dem Weißenfelser „Kinderland“-Logo?

Weißenfelser rettete ehemaliges „Kinderland“-Logo vor dem Verschleiß. Was nun mit Pittiplatsch, Schnatterinchen und Mischka geschehen soll.

Die Umrisse des Schriftzugs des einstigen Spielzeuggeschäfts am Markt sind noch zu erkennen. Links daneben hing das bunte Logo.

Weißenfels - Sie waren schon von weitem sichtbar, weckten große Erwartungen in kleinen Kinderherzen: Pittiplatsch, Schnatterinchen und Bär Mischka bildeten einst das Logo an der Fassade des Spielzeugladens „Kinderland“ auf dem Weißenfelser Marktplatz. Jahrelang war das bunte Leuchtbild verschollen. Jetzt wurde bekannt: ein Weißenfelser ist im Besitz des Logos sowie des Schriftzugs „Kinderland“.

„Kinderland“-Logo lag im Hinterhof umgeben von Unrat und Schmutz

„Ich habe das Logo vor etwa vier Jahren gekauft“, erzählt Nico Ebert, der in der Innenstadt den Secondhand-Laden „Trödelnic“ betreibt. „Ursprünglich hatte ich vor, das ehemalige ,Kinderland’-Gebäude zu kaufen.“ Im Rahmen einer Besichtigung der Immobilie sei er schließlich auf das Leuchtbild und den Schriftzug gestoßen. „Beides lag im Hinterhof, umgeben von Unrat und Schmutz.“ Das ganze Gebäude sei in katastrophalem Zustand gewesen. „Vom Kauf der Immobilie habe ich Abstand genommen, weil der Besitzer andere Preisvorstellungen hatte als ich“, so Ebert. Doch wenigstens das Logo vom „Kinderland“ wollte der 43-Jährige vor dem Verfall retten. Für einen niedrigen dreistelligen Betrag kaufte er es mitsamt dem Schriftzug.

„Ursprünglich wollte ich beides restaurieren und in meinem Laden aufhängen“, verrät er. Doch im Alltagsstress sei das Vorhaben in den Hintergrund getreten. Bis im sozialen Netzwerk Facebook ein Nutzer die Frage stellte, ob jemand wisse, was aus dem Kinderland-Logo geworden ist. „Ich habe mich daraufhin als Eigentümer gemeldet und im Internet um Vorschläge gebeten, was mit dem Logo geschehen soll.“

Nico Ebert möchte den ?Kinderland?-Schriftzug und das Leuchtbild dem Museum als Leihgabe zur Verfügung stellen. Foto:Peter Lisker

„Kinderland“-Logo lässt bei vielen Weißenfelsern Erinnerungen aufleben

Am besten habe ihm die Idee gefallen, es dem Museum als Leihgabe zu überlassen. So könne es wieder einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Immerhin hat das bunte Leuchtbild mit Mischka, Pittiplatsch und Schnatterinchen unser Stadtbild geprägt“, findet der Weißenfelser und lacht: „Unzählige Kinder haben sich die Nasen am Schaufenster des Spielzeugladens platt gedrückt. Und ich war eins davon.“ Noch größer sei die Freute gewesen, wenn Eltern oder Großeltern tatsächlich einen Ladenbesuch gestattet haben.

„An der Kasse gab es Kleinigkeiten, wie Gedulds- und Schiebefixspiele oder Zinnsoldaten, über die ich mich riesig gefreut habe.“ Erinnerungen wie diese würden vermutlich bei vielen Weißenfelsern wieder aufleben, wenn das Logo des Kinderlandes beispielsweise im Rahmen einer Märchenausstellung im Schlossmuseum einen Platz bekäme, glaubt Ebert. Insgesamt sei das Logo in gutem Zustand. „Nur wenige Ecken sind abgebrochen. Und das Metall am Schriftzug müsste abgeschliffen und neu lackiert werden.“

Reif fürs Museum?

Was die Museumsleitung von dem unverhofften Angebot hält? „Die Idee kommt sehr spontan und müsste sicherlich intern besprochen werden“, so Leiterin Bianca Bernstein. Auch sei eine Anschauung des Objektes nötig. „Leihgaben machen nur Sinn, wenn man sie auch zeigt. Derzeit haben wir auf unseren Ausstellungsfläche jedoch keine Kapazitäten frei.“ Die Umbaumaßnahmen des Schlossmuseums seien allerdings in Planung und man wolle das Angebot des Weißenfelsers im Hinterkopf behalten.

Ob Pittiplatsch, Schnatterinchen und Mischka künftig tatsächlich einen Platz im Museum erhalten werden, ist also noch nicht entschieden. Doch die Vorstellung, dass die drei ehemaligen „Kinder-Stars“ des Marktplatzes wieder einen angemessenen Platz erhalten, lässt wohl bei vielen - inzwischen erwachsenen - Weißenfelsern das Herz höher schlagen. (mz)