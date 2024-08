Seit Anfang des Jahres müssen Gastronomen auf Speisen in ihren Häusern wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer abführen. Wie es Wirten in Weißenfels seitdem ergangen ist.

Was die Erhöhung der Mehrwertsteuer für Weißenfelser Gastronomen bedeutet

Gastronomie in Weißenfels

Weißenfels - Es war eine Entlastung für die Gastronomie: Während der Coronakrise wurde die Mehrwertsteuer in Restaurants und Cafés von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Diese Regelung lief allerdings Ende letzten Jahres aus und die Mehrwertsteuer für Speisen liegt in Gaststätten seit Januar wieder bei 19 Prozent. Das sorgt nicht nur vielerorts für höhere Preise, sondern auch für Unmut bei so manchem Gastwirt.