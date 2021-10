Was die Besucher der Schütz-Tage in Weißenfels erwartet

Das Ensemble Capella de la Torre gastiert am Donnerstag zum Auftakt des Heinrich-Schütz-Musikfestes in Weißenfels.

Weissenfels/MZ - Mit einem Konzert des Ensembles Capella de la Torre beginnt am Donnerstag um 20 Uhr in der Weißenfelser Marienkirche das diesjährige Heinrich-Schütz-Musikfest. Das Ensemble für Bläsermusik des 14. bis 17. Jahrhunderts unter Leitung von Katharina Bäuml ist der Stargast, der „artist in residence“ der neuen Auflage des traditionellen Festivals der Barockmusik.

Für die Tage vom 7. bis 17. Oktober haben die Organisatoren ein buntes Programm mit insgesamt 49 Veranstaltungen in den fünf mitteldeutschen Städten Dresden, Weißenfels, Zeitz, Gera und Bad Köstritz zusammengestellt. Eröffnet wird das Festival diesmal in Weißenfels.

Ein Höhepunkt der Tage in der Saalestadt soll auch in diesem Jahr das Wandelkonzert durch die Innenstadt werden. Es beginnt am Sonnabend, 9. Oktober, 10 Uhr am Rathaus. „Die Besucher können sich auf eine zweistündige Tour mit musikalischer Begleitung freuen“, sagt Veit Richter, der an diesem Vormittag erneut in die Rolle des Komponisten Heinrich Schütz schlüpfen wird. Als Stationen sind unter anderem das Francois-Haus an der Promenade, das Novalishaus in der Klosterstraße und das Heinrich-Schütz-Haus geplant. Ausklingen wird der Rundgang mit Orgelmusik in der Marienkirche.

Zugleich der Auftakt für das Schütz-Jahr 2022

Eine Besonderheit des Weißenfelser Teils des Festes: Am Mittwoch, 13. Oktober um 17 Uhr wird im Heinrich-Schütz-Haus ein neues Clavichord eingeweiht. Der Musikverein „Heinrich Schütz“ hatte der Musikergedenkstätte das historische Tasteninstrument im Juni als Dauerleihgabe übergeben.

Die diesjährige Auflage des Musikfestes ist zugleich der Auftakt für das Schütz-Jahr 2022 anlässlich des 350. Todestages des Komponisten am 6. November 2022.

Tickets für das Eröffnungskonzert gibt es unter anderem in der Touristinformation, Telefon 03443/30 30 70 oder unter www.schütz-musikfest.de.