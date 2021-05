Was die Besucher am 8. Mai erwartet

Am kommenden Sonnabend, 8. Mai, findet in Weißenfels ein besonderer Wochenmarkt statt. Reporter Andreas Richter sprach darüber mit Veranstaltungsmanager Christian Endt.

Die Werbeplakate in der Stadt erinnern an den alljährlichen Bauernmarkt...

Christian Endt: Ja, das ist Absicht. Wir setzen auf den Wiedererkennungseffekt, auch wenn der Charakter des Marktes ein anderer sein wird als sonst.

Inwiefern ein anderer?

Christian Endt: Es wird bei der diesjährigen Auflage wegen der Pandemie keinerlei Rahmenprogramm geben, keine Veranstaltungen und keine Bühne.

Welches Sortiment erwartet die Besucher?

Christian Endt: Es wird ein umfangreiches Sortiment an Pflanzen und Pflanzenprodukten geben. Das Angebot wird breiter sein als bei einem normalen Wochenmarkt, so dass sich ein Besuch auf jeden Fall lohnen sollte. Der Markt auf dem zentralen Platz der Stadt findet am Samstag von 8 bis 14 Uhr statt. (mz)