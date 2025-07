Ein buntes Programm soll am Wochenende wieder zahlreiche Besucher zur heimischen Vereinsstätte in der Goethestraße locken. Auf welche Premiere man sich freuen darf.

Der SV Hohenmölsen 1919 möchte am Freitagabend rund 800 Gäste auf seinem Sportplatz in der Goethestraße begrüßen.

HOHENMÖLSEN/MZ. - Am kommenden Freitag verwandelt sich der Sportplatz in Hohenmölsen für zwei Tage in ein Fest voller sportlicher Herausforderungen und musikalischer Highlights. Das Sportfest des SV Hohenmölsen 1919 lockt mit einem bunten Programm nicht nur Sportbegeisterte, sondern auch junge Leute aus der Region in die Spielstätte des Vereins in der Goethestraße.