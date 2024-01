Mitten in der Baukrise gründet Matthias Dietrich-Petereit eine neue Baufirma. Sie ist spezialisiert auf Eigenheime aus Holz, die vollständig biologisch abbaubar sein sollen.

Warum Weißenfelser Unternehmer auf Eigenheime in Holzbauweise setzt

Wohnen wie in Bullerbü

In Leißling plant Matthias Dietrich-Petereit eine kleine Siedlung von Einfamilienhäusern aus Holz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Ein gemütliches Holzhaus umgeben von Wiesen, Wald und Gewässern – das ist für viele der Inbegriff von Urlaub in Schweden. Jetzt soll der Traum von Bullerbü in Leißling lebendig werden. Ab Mai entsteht hier in der Schönburger Straße auf rund 9.000 Quadratmetern eine Siedlung mit insgesamt sieben Eigenheimen. Das Besondere: Alle Häuser sind komplett aus Holz und – wie Investor Matthias Dietrich-Petereit versichert – vollständig biologisch abbaubar.