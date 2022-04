Warum Weißenfelser Feuerwehrleute nun Stickerstars sind

An der Wache in der Leopold-Kell-Straße wirbt die Feuerwehr - hier mit dem stellvertretenden Wehrleiter Sebastian Busch - für die neue Aktion.

Weissenfels/MZ - Mit einer neuen Aktion will die Weißenfelser Feuerwehr die Kinder- und Jugendarbeit unterstützen. Partner sind dabei das Edeka-Center im Einkaufszentrum an der Merseburger Straße und das Berliner Start-up-Unternehmen Stickerstars, das in Deutschland Stickeralben für verschiedenste Vereine und Gemeinschaften anbietet.