Warum Streit in einer Weißenfelser Bar so schnell eskalierte

In eine Weißenfelser Bar ist ein Streit eskaliert. Ein 42-jähriger Ungar bekam eine Kopfnuss in Folge.

Weissenfels - Als der Geschädigte seine Aussage beendet hat, ergreift der Angeklagte das Wort in Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichtes. Es folgt eine persönliche Entschuldigung des 22-jährigen Syrers, der im Oktober vergangenen Jahres einen 42 Jahre alten Mann aus Ungarn in einer Bar in Weißenfels ins Gesicht geschlagen haben soll. So wirft es die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. Demnach soll der 22-Jährige den Bar-Gast ohne jeden Grund verletzt haben. Der Ungar - so die Staatsanwältin - erlitt durch einen Schlag an die Schläfe eine blutige Verletzung oberhalb des linken Auges.