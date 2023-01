Warum für Jens Remler Jugendarbeit mehr ist als nur Rekrutierung

Lützen/MZ - Der Posten des Stadtjugendfeuerwehrwarts war in Lützen lange unbesetzt. Die Stadt hat jetzt Jens Remler, den 44-jährigen stellvertretenden Ortswehrleiter und Ortsbürgermeister von Großgörschen, ernannt. Der will jetzt nach vorne blicken und in seiner neuen Funktion den Feuerwehrnachwuchs in Lützen betreuen. Als Stadtjugendfeuerwehrwart berät er die Verwaltung, die Stadtwehrleitung, die Feuerwehren und ist Ansprechpartner für Eltern „und allem, was dazugehört.“

