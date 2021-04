Warum der Leiter Programmierromantik für italienische Speisen tauschte

Robert Schwind hat am Dienstag in der Weißenfelser Neustadt seine Pizzeria eröffnet.

Weißenfels - Ursprünglich wollte Robert Schwind aus Gotha nach der Schule Informatik studieren. Die Lebenspläne des 21-Jährigen änderten sich jedoch und so leitet er seit Dienstag dieser Woche den an diesem Tag neu eröffneten Pizzeria-Store „Dominos“ in der Merseburger Straße in Weißenfels. Dort, wo sich bis vor Kurzem noch der Bäcker „Erntebrot“ befand, stehen nun Säulen aus großen roten, blauen und weißen Plastikkugeln und weisen so den Eingang zur Theke, wo der junge Filialleiter und sein Team Bestellungen entgegennehmen und diese emsig abarbeiten.

Filialleiter des Dominos in Weißenfels mag Arbeit im Team und Kontakt zu Kunden

„Ich arbeite schon in dem Unternehmen, seit ich Schüler war“, erzählt Robert Schwind. So habe er Pizzen zubereitet und die Waren, es gibt außerdem Salate, Hühnchensnacks und Wraps, auch ausgeliefert. Diese Aufgaben hätten ihm Spaß gemacht und so arbeitete er sich in Gotha vom Mini-Job aus zum Store-Assistenten und nun bis hin zum Store-Manager in Weißenfels hoch. Er möge die Arbeit im Team und den Kontakt mit den Kunden. Weil sich die Kollegen mit ihren Aufgaben abwechseln, werde es nicht langweilig, erklärt er, warum er sich gegen das Studium entschied.

Er sei für diese neue Aufgabe sogar von Gotha nach Weißenfels gezogen, wohne nun schon seit drei Monaten hier. In dieser Zeit habe er maßgeblich mitgeholfen, diesen neuen Store einzurichten. Es gefalle ihm in der Saalestadt und er sei sich sicher, dass er schnell Anschluss an Gleichaltrige finden wird, blickt Robert Schwind seiner Zukunft in dieser Region optimistisch entgegen.

Nach Gotha, Erfurt und Leipzig: Neuer Standort in Weißenfels

Er identifiziere sich sehr mit dem Unternehmen, sagt der junge Mann weiter und fügt an, dass es das Aushängeschild sei, dass Pizzen mit frischen Zutaten in hochwertiger Qualität zubereitet würden. Standorte gebe es derzeit unter anderem schon in Gotha, Erfurt und Leipzig.

Um das Unternehmen zu erweitern, war in Weißenfels nach einem weiteren geeigneten Geschäft gesucht worden. Die Entscheidung fiel für die Räume in der Merseburger Straße, weil es dort viele Parkplätze gebe, die Filiale von der Innenstadt fußläufig gut zu erreichen sei und sie insgesamt zentral liege, sagt er.

Die Pizzen und anderen Gerichte würden innerhalb von zehn?Minuten hergestellt und ausgegeben. Sie würden auch geliefert und das ab der Bestellung in einem Zeitraum von maximal 20 Minuten. Die Kunden müssen dazu nicht extra zum Store in die Neustadt kommen, sondern können online bestellen und sogar die Zubereitung bis hin zur Lieferung im Internet verfolgen, erzählt der junge Mann.

Gegenwärtig sind es 15 Mitarbeiter, die zum Team dazu gehören und wie Robert Schwind sagt, würden noch weitere Einstellungen geplant, bis der Stamm auf bis zu 30 Mitarbeiter angewachsen sei. Dabei schaut Robert Schwind besonders auf Jugendliche ab 16 Jahre. Diese könnten sich bewerben und innerhalb eines Mini-Jobs Pizzen zubereiten und auf den E-Bikes, beziehungsweise unter der Voraussetzung eines entsprechenden Führerscheins, auf dem elektrischen Roller ausliefern - ganz so, wie er seine berufliche Laufbahn einmal begonnen hat. (mz/Andrea Hamann-Richter)