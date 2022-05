Warum Burgenlandkreis ein Altreifenlager in Borau nicht als Gefahr sieht

Weißenfels/MZ - Eine Beräumung des großen Altreifenlagers im Weißenfelser Ortsteil Borau ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen. Das geht aus einer Antwort des Umweltamtes des Burgenlandkreises auf eine MZ-Anfrage hervor. Von dem Lager, das in unregelmäßigen Abständen überwacht werde, geht nach Einschätzung der Behörde keine unmittelbare Gefahr aus.

Vor zwei Jahren, in der Nacht zum 1. Februar 2020, waren die seit den 1990er-Jahren auf einem Privatgrundstück lagernden Altreifen in Brand geraten. Nach dem Großbrand mit einem massiven Einsatz der Feuerwehr waren laut Umweltamt zirka 80 Prozent der gelagerten rund 1.000 Tonnen Altreifen verbrannt. Das Landesamt für Umweltschutz hatte danach unter anderem Bodenproben genommen und dabei keine bedenkliche Konzentration von Schadstoffen festgestellt.

Hohe Entsorgungskosten

Zwei Jahre später verweist der Landkreis erneut darauf, dass rein rechtlich der Eigentümer des Grundstückes für die Beräumung und Entsorgung der Brandabfälle zuständig sei. Allerdings fehlten dem Eigentümer dafür die finanziellen Mittel. Nach Darstellung des Umweltamtes überschreiten die Kosten für die Entsorgung der Abfälle - die Behörde geht von einem sechsstelligen Betrag aus - den Wert des Grundstückes um ein Vielfaches. Der Landkreis sei deshalb gehalten, „die Wahrung der Verhältnismäßigkeit gegenüber den verantwortlichen Personen einzuhalten.“

Der Weißenfelser Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben sieht dennoch den Landkreis in der Pflicht. Der SPD-Politiker räumte gegenüber der MZ ein, dass es in der Tat wenig Sinne mache, gegen den Grundstückseigentümer vorzugehen. Doch es könne nicht sein, dass die verbrannten Altreifen ewig in Borau lagern sollen. „Ich sehe keine Alternative, als das Gelände auf Staatskosten zu beräumen“, sagte Erben und erinnerte in dem Zusammenhang an einen ähnlichen Fall in Großkorbetha, wo seit den 1990er-Jahren rund 2.000 Tonnen Altreifen lagern. Der Burgenlandkreis müsse in Borau aktiv werden, sagte Erben. Er werde sich für eine finanzielle Unterstützung seitens des Landes einsetzen.

Abfälle illegal abgelagert

Keineswegs erledigt ist die Angelegenheit auch für Boraus Ortsbürgermeister Jürgen Denzin. „Die Sache ist für unseren Ort äußerst unbefriedigend“, so Denzin. Dass von dem großen Berg weitgehend abgebrannter Reifen tatsächlich keine Gefahr ausgeht, dafür fehlt ihm der Glaube. Der Ortsbürgermeister verwies darauf, dass in der Vergangenheit auf dem Grundstück immer wieder auch weitere Abfälle illegal abgelagert wurden. Nun will die Ortschaft in Absprache mit der Stadt Weißenfels voraussichtlich Anfang März das Gelände in Eigeninitiative teilweise einzäunen, um somit den Zutritt zu erschweren.