Deuben/Naundorf - Am kommenden Montag, 24. Februar beginnen die Baumaßnahmen an der Bundesstraße B91 in der Ortsdurchfahrt Deuben/Naundorf. Die Ortsdurchfahrt wird voraussichtlich bis April 2026 voll gesperrt sein. Wie die Stadtverwaltung Teuchern mitteilt, erfolgt der Ausbau in mehreren Teilabschnitten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.