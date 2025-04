In der Nacht zu Mittwoch ist in Weißenfels im Burgenlandkreis ein Pkw abgebrannt. Auf welche Summe die Polizei den Schaden schätzt.

In Weißenfels im Burgenlandkreis musste die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch zu einem brennenden Pkw ausrücken (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Aus bisher unbekannten Gründen ist in der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr ein Pkw in der Naumburger Straße in Weißenfels in Brand geraten. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten durch die Feuerwehr brannte das Fahrzeug aus, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Der Schaden belaufe sich auf rund 20.000 Euro. Zunächst sei eine Brandstiftung nicht auszuschließen, hieß es, die Beamten ermittelten in alle Richtungen.