Weißenfels - Schon zum zwölften Mal findet in diesem Jahr das Benefiz-Fußballspiel zugunsten des Projektes „Apfel-Latein“ statt. Am Freitag, 15. August, tritt das Team Wirtschaft gegen eine Mannschaft aus Pressevertretern an. Austragungsort ist der Sportplatz am Röntgenweg in Weißenfels, Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Ausgerichtet wird das Spiel vom SV Rot-Weiß Weißenfels. Das teilt das Mitteldeutsche Netzwerk für Gesundheit mit.

Bereits um 17 Uhr beginnt demnach ein Rahmenprogramm mit einem Turnier der F-Junioren-Mannschaften des SSC Weißenfels, des TSV Großkorbetha und von Rot-Weiß Weißenfels. Rund um den Platz werden sich zudem einige Partner des Projektes präsentieren. Im „NatApfel-Erlebnisbereich“ warten eine Hüpfburg und ein Torwandschießen auf die jüngeren Besucher. Dort werden auch die acht Säulen einer gesunden Lebensweise nach dem „Apfel-Latein“ erklärt.

Den Ehrenanstoß des Benefizspiels vollziehen gegen 18.30 Uhr Landrat Götz Ulrich und Oberbürgermeister Martin Papke (beide CDU). Gespielt wird zweimal 25 Minuten. In der Halbzeitpause zeigen die Mitglieder des Tanzstudios Leuna/Merseburg ihr Können. Der Eintritt zum Spiel ist frei, das Spendenaufkommen rekrutiert sich in der Regel von zahlreichen Unternehmern.

Das „Apfel-Latein“ geht auf eine Initiative des Netzwerks zurück. Ziel der Kampagne ist es, Kindern eine gesunde Lebensweise nahe zu bringen. Das Netzwerk unterstützt Grundschulen mit Aktionstagen, Gesundheitsmaterialien und Schulungen in ihrer Arbeit. Im Burgenlandkreis nehmen bereits neun Schulen daran teil, zwei weitere in Halle.