Vorsicht Enkeltrick! Rentner aus Weißenfels zahlt 30.000 Euro „Kaution“ für vermeintlichen Enkel

Weißenfels/MZ - Mit dem sogenannten „Enkeltrick“ versuchen Betrüger auf immer dreistere Weise an das Geld von älteren Menschen zu gelangen. Am Mittwoch wurde erneut ein Senior aus Weißenfels um einen hohen Geldbetrag gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, rief bei dem Rentner ein Mann an, der sich als dessen Enkel ausgab. Er gab vor, in Berlin in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein und nun eine Kaution zahlen zu müssen. Kurze Zeit später meldete sich telefonisch eine Frau, die den Sachverhalt „bestätigte“, um den Schwindel noch glaubhafter wirken zu lassen. Sie teilte dem 84-jährigen Mann mit, dass es beim Unfall auch zu Personenschäden gekommen sei und somit eine Zahlungsforderung von 30.000 Euro im Raum stehen würde. Es wurde ein Übergabeort an einer nahegelegenen Apotheke vereinbart. Nachdem der Mann Bargeld abgehoben hatte, übergab er einen Betrag an eine südländische Person, die nicht weiter beschrieben werden konnte.

Trotz häufiger Warnungen in unterschiedlichen Medien und präventiver Veranstaltungen, gelingen solche Betrugsnaschen noch viel zu oft, da die Zielgruppe schwer zu erreichen ist, teilte die Polizei mit. Tipps der Polizeiberatung gibt es unter https://www.poli-zei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/.