Weißenfels. - Drei Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren sind auf dem Heimweg von der Schule in der Straße Sausenhölzchen beziehungsweise in der Heinickestraße in Weißenfels von einem unbekannten Mann angesprochen worden.

Laut Polizei hielt am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein schwarzes Auto neben den Mädchen an. Danach sei der Beifahrer mit einer Rolle Klebeband in der Hand ausgestiegen. Die Mädchen liefen demnach in Richtung Langendorfer Straße davon. Nachdem der Mann den Kindern kurzzeitig gefolgt war, stieg er wieder in das Auto und fuhr weg, heißt es.

Die Kriminalpolizei konnte nach eigenen Angaben den Halter des schwarzen Autos ermitteln, der in Tatortnähe wohnt. Er habe glaubhaft angegeben, dass er auf Parkplatzsuche war und er seinen Beifahrer bat, zu Fuß nach einer freien Stelle zu suchen.

Beim Aussteigen hielt dieser sein Handy in der Hand und die Kinder hatten sich augenscheinlich vor ihm erschreckt und liefen weg, so die Polizei. Er sei ihnen gefolgt, weil er das Missverständnis aufklären wollte.