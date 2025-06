Zwischen Deuben und Trebnitz im Burgenlandkreis hat ein Motorradfahrer am Donnerstagabend einen Unfall erlitten. Was sich genau abgespielt hat.

Bei einem Unfall im Burgenlandkreis ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer verletzt worden (Symbolfoto).

Deuben/MZ - Auf der Straße zwischen Deuben und Trebnitz im Burgenlandkreis ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer verunglückt: Laut Polizei hatte der 57-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren, kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beschädigte Maschine wurde abgeschleppt.