Vermisstensuche in Weißenfels mit glücklichem Ende - Mädchen nach Streit im Elternhaus ausgebüxt?

Weißenfels/MZ/kem - Eine Vermisstensuche hat in Weißenfels am Freitag ein glückliches Ende gefunden. Seit Mittwoch wurde in einem Weißenfelser Ortsteil eine Jugendliche vermisst. Am Freitagmorgen waren dann auch in den sozialen Netzwerken Vermisstenanzeigen geteilt worden.

„Wir vermissen sie alle sehr“, war dort mutmaßlich von Familienangehörigen zu lesen. Diese beschrieben das junge Mädchen als niemanden, der einfach verschwinde. „Wir benötigen jegliche Spur“, hieß es in dem Suchaufruf, der auch eine Personenbeschreibung enthielt.

Mädchen war offenbar nach einem Streit im Elternhaus ausgebüxt

Die Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem Fährtenhund vergeblich versucht, die Jugendliche aufzuspüren. Eine großangelegte Suchaktion über Presse und Rundfunk wollten die Ermittler am Freitagmorgen davon abhängig machen, ob bereits erhaltene Hinweise zum Auffinden der Jugendlichen führen. So kam es denn auch.

Am Freitagmittag erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage schließlich, dass die Jugendliche aufgegriffen werden konnte. Das Mädchen war offenbar nach einem Streit im Elternhaus ausgebüxt. Am Ende dürften alle Beteiligten glücklich gewesen sein, dass sie „wohlbehalten“ gefunden wurde. Zuvor von ihr gefundene Sachen und Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Beamten auf die richtige Spur gebracht.