Verliert die Bundeswehr-Kaserne in Weißenfels an Bedeutung?

Magdeburg - In diesen Tagen kommt der Feind aus der Luft. Corona, Aerosole, Infektionsschutz - die Bekämpfung des neuen Virus hat für viele Bundeswehrsanitäter seit Monaten höchste Priorität. Doch die Soldaten haben in diesen Tagen neue Sorgen, die rein gar nichts mit der Pandemie zu tun haben: Eine bevorstehende Bundeswehrreform könnte den Sanitätsdienst in bisheriger Form womöglich zerschlagen. Am Mittwoch will Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ihre konkreten Pläne vorstellen. Die Unruhe ist groß in der Sachsen-Anhalt-Kaserne in Weißenfels (Burgenlandkreis).

Denn wenn stimmt, was bisher durchsickerte, könnte die Reform erhebliche Auswirkungen auf den größten Sanitätsstandort der Republik haben: Offenbar will das Verteidigungsministerium mit deutlich schlankeren Strukturen die Einsatzfähigkeit der Truppe erhöhen. Zu den Plänen gehören Überlegungen, die sechs bisherigen Standbeine der Bundeswehr zu reduzieren. Der Sanitätsdienst würde demnach, anders als bisher, kein eigenständiger Organisationsbereich mehr sein. Somit könnten auch der bisherige Inspekteur und das eigene Kommando wegfallen. Ergebnis: Der Sanitätsdienst würde im Rest der Bundeswehr aufgehen.

Sanitäter in Weißenfelss künftig ohne Kommando?

Klarheit soll es erst am Mittwoch geben, wenn Kramp-Karrenbauer die Pläne vorstellt. Doch bereits jetzt befürchten Experten in Weißenfels einen Bedeutungsverlust für den Standort. Es gebe „erhebliche Unruhe“ unter Soldaten, warnte Generalarzt Bruno Most bereits vor Tagen. „Mir liegt keinerlei Konzept dazu vor. Ich kenne das Ganze nur aus Veröffentlichungen in den Medien und von politischen Akteuren.“ Zwar vertrauen die Soldaten intern auf das Wort der Ministerin, dass der Standort Weißenfels sicher sei.

Doch sie fürchten den Verlust des Kommandos: Die Experten halten es für einen Schritt zurück, wenn künftig „fachfremd“ über Sanitätsfragen in der Bundeswehr entschieden werde. Die aktuelle Leistungsfähigkeit sei nur mit den bestehenden Strukturen und Hierarchien möglich. Man sei „verblüfft“, dass an eingespielten Strukturen gerüttelt werde, die sich auch aktuell in der Pandemiebekämpfung bewährten.

Bundeswehr unterhält in Weißenfels einen großen Standort

Der Apparat in Weißenfels ist stattlich. Etwa 1.000 Männer und Frauen gehören zum Sanitätsstandort, 6.000 sind es im gesamten Verantwortungsbereich. Denn auch für Auslandseinsätze der Bundeswehr - etwa in Mali - ist das Kommando zuständig. Ob mit dem Wegfall des Kommandos eine Job-Reduzierung in Weißenfels verbunden wäre, ist unklar.

Höchst alarmiert über die durchgesickerten Reformpläne ist der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben aus Weißenfels. Er befürchtet einen Bedeutungsverlust des Militärstandorts. „Heute ist es so: Jeder Sanitäter, der in der Bundeswehr Karriere machen will, muss nach Weißenfels.“ Sollte der Sanitätsdienst aber künftig im Heer aufgehen, könne sich das schnell ändern. „Da muss man Angst haben, dass die Wertigkeit des Standorts enormen Schaden nimmt“, warnte der Landtagsabgeordnete. Er habe auch fachliche Bedenken: Aktuell sei der Sanitätsdienst im Nato-Vergleich Spitze. Erben warnte, den Dienst nun zu schleifen. „Meine Befürchtungen haben sich in den vergangenen Wochen aber eher verstärkt.“

Rüdiger Erben, SPD-Abgeordneter (Foto: Peter Lisker)

Sachsen-Anhalts Staatskanzlei unter Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) betonte am Montag hingegen, es gebe keine Anzeichen, dass die Reform den Standort Weißenfels negativ beeinflussen werde. „Sowohl der Ministerpräsident als auch der Innenminister sind seit längerem im Gespräch mit dem Verteidigungsministerium in Bezugnahme auf eine mögliche Reform des Sanitätswesens“, so ein Regierungssprecher. Haseloff betonte gegenüber der MZ: „Ich werde die Interessen von Weißenfels immer vertreten.“ Laut Staatskanzlei solle die anstehende Reform aber ohnehin ausschließlich die Führungsebene der Bundeswehr betreffen.

Reform der Bundeswehr: Unruhe in Rheinland-Pfalz

Erhebliche Unruhe lösten die Pläne hingegen in Rheinland-Pfalz aus. Dort schrieb Innenminister Roger Lewentz (SPD) einen Brief an die Verteidigungsministerin: „Ich kann derzeit in der Bundeswehr vor Ort sowie in den Standortkommunen eine erhebliche Unruhe feststellen und ich teile die mir vorgetragenen Sorgen.“ Und auch in der Truppe selbst sorgten die Pläne für ungewöhnlich lauten Protest. „Ich kann nur hoffen, dass bis Mittwoch genug Leute der Verteidigungsministerin in den Arm fallen“, so Erben. (mz)