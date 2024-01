Mit dem Tablet zum Einsatz: In Berlin ist dies bereits Praxis, wie dieses Foto zeigt. In diesem Jahr sollen unter anderem auch die Feuerwehren von Hohenmölsen von der digitalen Unterstützung profitieren.

Hohenmölsen/MZ. - Mit Lageplänen und anderen analogen Karten zum Einsatz – das soll in Hohenmölsen bald der Vergangenheit angehören. Die Freiwillige Feuerwehr mit all seinen Ortsfeuerwehren will sich in diesem Jahr wesentlich digitaler aufstellen, kündigt Stadtwehrleiter Lars Schmoranzer im MZ-Gespräch an. „Die Anforderungen werden immer größer und komplexer und auch die Feuerwehr muss hier mit der Technik gehen“, so Schmoranzer.