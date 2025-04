Bei einer Kontrolle an der A9 bei Weißenfels ist ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden.

Unter Drogen am Steuer: Polizei stoppt Autofahrer auf A9 bei Weißenfels

An der A9 bei Weißenfels ist ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Auf der A9 unweit der Anschlussstelle Weißenfels ist am frühen Montagmorgen ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Der 20-jährige Pole war in Fahrtrichtung München einer Kontrolle unterzogen worden, teilte die Autobahnpolizei mit. Dabei habe ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis und Amphetamine reagiert. Gegen den Mann wird nun ermittelt.